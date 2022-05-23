Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği - Haberler

Malatya'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek kentin yöresel yemeklerini tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Dede Korkut Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi.

Soysal, burada kentteki kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi. Kadınlarla yemek üzerine sohbet eden Soysal, daha sonra analı kızlı köfte, kiraz yaprağı köftesi, içli köfte, yoğurtlu-ayranlı köfte gibi çok sayıda yöresel lezzetin yapımını izledi.

Malatya'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirten Soysal, "Böyle etkinliklerin hep yapılması lazım çünkü dünya genelinde gastronomi yükselişte, kültürler gastronomiyle kendini tanıtıyor. Kadın kooperatiflerinin olması ayrıca benim için önemli, onlarla gurur duyuyorum. Onların üretimi benim için çok önemli. Bugün onlarla yemek yapacağız ve 13 ilçeden gelen kadın kooperatifi üyesinin yaptığı yemekleri tanıtacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Genel Müdürü Zerrin Palancı da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya'nın 13 ilçesinden kadın kooperatifi üyelerini Sahrap Soysal ile buluşturmaktan, kentin yöresel yemeklerini yapmak için bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.