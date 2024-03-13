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Malatya'da kitaplık yaptıran işletmelerin kitapları üniversiteden sağlanıyor

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İnönü Üniversitesince başlatılan "Kitaplar Bizden Kitaplık Sizden" projesiyle pastane, çay ocağı gibi işletmelerine kitaplık yaptıranlara üniversitenin yayınevinden kitaplar hediye ediliyor.

İnönü Üniversitesince başlatılan "Kitaplar Bizden Kitaplık Sizden" projesiyle pastane, çay ocağı gibi işletmelerine kitaplık yaptıranlara üniversitenin yayınevinden kitaplar hediye ediliyor.

İnönü Üniversitesi Yayınevi Sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, AA muhabirine, okuma alışkanlığının artırılması adına rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın talimatları doğrultusunda proje başlattıklarını ifade etti.

Proje kapsamında kitaplık yaptıran pastane ve çay ocağı gibi halkın vakit geçirdiği işletmelere kitap bağışında bulunduklarını anlatan Yakıncı, şöyle konuştu:

"İşletme sahibi kitaplık yapıyor, biz de üniversite olarak kitap hediye ediyoruz. Proje yeni başladı. Şu an iki pastaneye destek verdik. Ekonomik durumu iyi olmayan çay ocağı gibi yerlerde ise rektör hocamızın önerisiyle küçük bir kitaplık yaparak hem kitaplığı hem de kitapları hediye etmeyi düşünüyoruz."

Malatya'da kadayıf işletmesi bulunan Ahmet Bural ise proje kapsamında güzel bir kitaplığa sahip olduklarını belirterek, "Oluşturalı birkaç gün oldu ama kitaplığa ilgi var. İnsanlar tatlısını yedikten sonra oturuyorlar, çay ve kahve içiyorlar. Kitap da okuyorlar. Talep fazlalaşırsa kitaplığın ikincisini de yapmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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