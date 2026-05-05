Haberler

Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi

Tokat'ta Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesindeki tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Etkinliğe ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Devlet Konservatuvarı Etkinlikleri" kapsamında Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez ve öğrencileri tarafından Türk Halk Müziği konseri sunuldu.

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen konserde, ilçede kültür ve sanatın yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Pervanlar, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş'a, Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Şükriye Sakar'a, Doç. Dr. Ali Orhan Dönmez'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sanatın ve kültürün ilçemizde daha da güçlenmesini temenni ediyorum." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, İlçe Emniyet Amiri Emre Albayrak, Pazar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi