Öğretmenlerden duygu dolu bir kültür yolculuğu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, milli kültürü ve müzik mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla öğretmenlerden oluşturulan Maarif Orkestrası ve Korosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Eğitim-öğretim yılı boyunca süren titiz çalışmaların ardından sahne alan 41 öğretmen, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sanatın birleştirici gücünü eğitimle buluşturan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve programa katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı