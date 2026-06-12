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Öğretmenlerden duygu dolu bir kültür yolculuğu

Öğretmenlerden duygu dolu bir kültür yolculuğu
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşturulan Maarif Orkestrası ve Korosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, milli kültürü ve müzik mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla öğretmenlerden oluşturulan Maarif Orkestrası ve Korosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Eğitim-öğretim yılı boyunca süren titiz çalışmaların ardından sahne alan 41 öğretmen, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sanatın birleştirici gücünü eğitimle buluşturan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve programa katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Aslan:

hoş bi girişim hani eğitim kötü filan denemek iyi ama böyle şeyler uzun sürüp gitmek lazım bir kere yapıp bitirilmeyecek bişey bu bakalım devam edebilecekler mi yoksa bi sene sonra unutulacak mı

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Haber YorumlarıMustafa Erçetin:

güzel şey ama bu projeye kaç milyar harcandı acaba bari bir rapor yayınlasalar vergi müdürü olarak merak ediyorum nerden geldi bu para ve yapılan harcama tamamıyla şeffaf mı yoksa yok muydu denetim

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Haber YorumlarıSema Kanalı:

yine lafta kaldı işte bi de orkestra kurmuşlar ama sonra ne olacak hepsi unulup gidecek

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