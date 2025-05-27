Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Adana'da Konser Verdi

Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Adana'da Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte izleyicilere müzik ve dans gösterisi sundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce geçen yıl hayata geçirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Adana'da konser verdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Maarif Orkestrası, repertuvarındaki eserlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Daha sonra Maarif Halk Dansları Topluluğu, modern ve geleneksel danslardan oluşan gösteri sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Orkestranın öğretmenlerden oluştuğunu belirten Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Eğitim modellerimizin içerisinde çocuğun sadece bilgiyle doldurulan değil çok yönlü yetiştirilen, birçok yönden çocuk hem istediği alanda yetişecek hem de yüreğe dokunan huzur veren bir müzik, spor, şiir ve edebiyat dalıyla mücehhez bireyler yetiştirmek için var gücümüzle bir mücadele vereceğiz."

Etkinliğe, çeşitli eğitim kurumlarının yöneticileri, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Kültür Sanat
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi

Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak müjdeli haberi verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderdi

ABD'den Gazze'ki katliamlara tam destek! 90 bin ton teslim edildi
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak

Trump'ın şirketinden piyasaları sallayacak "yatırım" kararı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.