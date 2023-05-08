Lüleburgaz'da 22. Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Lüleburgaz Belediyesi'nin '22. Hıdırellez Şenliği', Kent Ormanı'nda düzenlendi. Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla başlayan şenlik, sahne gösterileriyle devam etti.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 22'ncisini düzenlediği Hıdırellez Şenliği, 6 Mayıs'ta Kent Ormanı'nda yapıldı. Hıdırellez Şenliği bu yıl da ilgi görürken; vatandaşlar halk oyunu, müzik dinletileri, ritim gösterisi ve Rumelili sanatçı Cüneyt Şentürk ile eğlendi.

Etkinlik öncesinde bir konuşma yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, şunları aktardı:

"Bunu hep birlikte yapıyoruz. Bunu hep birlikte yapmanın güzelliğini yaşıyoruz. Çünkü bizler Balkanlar'dan, Trakya'nın çeşitli bölgelerinden ya da Anadolu'dan kopup geldik. Kimimizin dedeleri, büyükbabaları, büyükanneleri… Kimimizin anneleri ve babaları geldi. Kimimiz kendimiz geldik. ve bu topraklarda kök saldık. Şairin dediği gibi uç vermiş filizleriz. Büyürüz, dilleniriz. Biz olmaktan gelir güzelliğimiz. Hep birlikte Lüleburgazız. Farklılıklarımız güzelliğimiz, farklılıklarımız zenginliğimiz. Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Pomak'ıyla, Gacal'ıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Dağlı'sıyla, acımızı da sevincimizi de hüznümüzü de mutluluğumuzu da birlikte yaşayacağız ve aydınlık geleceğimize hep birlikte yürüyeceğiz."