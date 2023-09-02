Lüleburgaz Belediyesi'nden unutulmaz bir barış konseri

Lüleburgaz Belediyesi'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde düzenlediği konserde Ozan Çoban ve Güneş Demir birbirinden güzel barış temalı şarkılar seslendirdi. Konseri sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kongre Meydanı'nda düzenlediği Ozan Çoban ve Güneş Demir konserinde unutulmaz bir gece yaşandı. Sanatçılar birbirinden güzel barış temalı şarkıları seslendirirken, barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kongre Meydanı'nda Ozan Çoban ve Güneş Demir konserine ev sahipliği yaptı.

İlke Kızmaz'ın da perküsyonda olduğu konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konseri Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş da izledi.

Öte yandan, konser öncesinde barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı.