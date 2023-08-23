Lüleburgaz Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutluyor

Lüleburgaz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı iki gün boyunca Kongre Meydanı'nda coşkuyla kutlayacak. Kutlamalar kapsamında tiyatral dans gösterisi ve fener alayı düzenlenecek. Ali Altay konseriyle kutlamalar sona erecek.

Lüleburgaz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı iki gün boyunca Kongre Meydanı'nda coşkuyla kutlayacak.

Lüleburgaz Belediyesi milli bayramları her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutluyor. Türk milletinin en büyük zaferlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı da coşkuyla kutlanacak.

Kutlamaların ilk günü olan 29 Ağustos'ta Kongre Meydanı'nda Türkiye'nin sevilen tiyatral dans topluluklarından Alagöz Kültür Sanat Topluluğu "Destanların Dansı: Yüzyılın Destanı" isimli bir tiyatral dans gösterisi gerçekleştirecek. Gösteri saat 21.00'de Kongre Meydanı'nda yapılacak.

30 Ağustos'ta ise on binlerce Lüleburgazlı fener alayı için ellerinde Türk bayraklarıyla Kongre Meydanı'nda buluşup yürüyüş gerçekleştirecek. Şarkılar ve marşlar eşliğinde gerçekleşecek alayın ardından coşku Ali Altay konseriyle taçlanacak.