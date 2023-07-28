Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılında Bozkurt-Lotus Davası Paneli Düzenlendi

Bornova Belediyesi ve Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile düzenlenen 'Cumhuriyetimizin Kuruluş Senedi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılında Bozkurt-Lotus Davası' paneli, Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde yapıldı.

Uluslararası hukuk kitaplarında devletlerin yetkileri konusunda örnek olay olarak incelenen Bozkurt-Lotus Davası'nın ele alındığı panelin konukları eski İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ve D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şube Başkanı Münevver Aktaş oldu. Ağustos 1926 yılında Midilli açıklarında çarpışan Bozkurt adlı Türk gemisi ile Lotus adlı Fransız gemisinin yol açmış olduğu Türkiye-Fransa arasındaki krizin ele alındığı panelde Türkiye'nin hukuki alanda başarısını ve bu başarının uluslararası alanda sağladığı önem anlatıldı. Dava ile Türkiye'nin yabancı imtiyazlarına hiçbir şekilde rıza göstermeyeceğinin dünyaya ilan edildiği belirtildi. Panelde, Lozan Barış Antlaşması'nın önemi ve dünya barışı için taşıdığı değer anlatıldı.

Bu yıl Lozan Antlaşması'nın 100. yılı olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bu antlaşma hem Türkiye hem de dünya barışı için eşsiz bir değer taşıyor. Bugün, bu topraklardaki özgürce yaşamımız bu zafer sayesindedir. Lozan'a çok daha fazla sahip çıkacağız" dedi.