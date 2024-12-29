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LÖSEV, Lösemili Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı

LÖSEV, Lösemili Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı
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LÖSEV, Mudanya'da düzenlediği etkinlikte lösemili çocuklarla bir araya gelerek yeni yılı coşkuyla kutladı. Gönüllülerin organize ettiği gösteriler ve pasta kesimi ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Mudanya'da bir otelde lösemili çocuklar ile bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

Etkinlikte gönüllüler, lösemi ve kanser hastası çocuklar için masal kahramanları oldu.

Jonglör ve animasyon gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlenirken, müzik eşliğinde pasta kesildi.

Etkinliğe katılan 7 yaşındaki Miray Yıldız'ın babası Oğuzhan Yıldız, "LÖSEV'in çocuklarımız için düzenlediği etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Zorlu süreçte LÖSEV bize olan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Her gün aradılar, her ay ziyaret ettiler. Herkesin yeni yılını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Kültür Sanat
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