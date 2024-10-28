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Likya Yolu'nun Keşfi ve Doğanın Korunması İçin Çalışmalar Sürüyor

Likya Yolu'nun Keşfi ve Doğanın Korunması İçin Çalışmalar Sürüyor
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Likya Yolu'nu keşfeden Kate Clow, Seydikemer'deki Dodurga Mahallesi'nde yaşam sürüyor ve yeni yürüyüş rotaları belirlemek için çalışmalara devam ediyor. Clow, tarihi yolun tanıtımı ve korunması için yerel halkla işbirliği yaparak bölgedeki güzellikleri gün yüzüne çıkarma çabasını sürdürüyor.

" Likya Yolu'nu keşfeden kişi" olarak kabul edilen İngiliz asıllı Türk vatandaşı Kate Clow, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarihi yolun güzergahındaki Dodurga Mahallesi'nde yaşamını sürdürerek yeni yürüyüş rotaları belirlemek için çalışmalar yapıyor.

Türkiye'ye 1989'da gelen ve Antalya'ya yerleşen Clow, yöreyi gezip köylülerle görüşerek tarihi Likya Yolu'nu tespit etti.

Özel bir bankanın sponsorluğunda yol işaretleme ve yön levhalarının yerleştirilmesi çalışması yapıldıktan sonra Clow'un yürüyüş yolunu anlatan rehber niteliğindeki kitabı yayımlandı.

Clow ve doğasever arkadaşlarının çabaları sonucu tarihi yolun tamamı 1999'da ortaya çıkartıldı.

Kate Clow'un gelen yabancılara gezdirdiği Likya Yolu, kısa sürede büyük bir üne kavuştu ve bölgeye gelen turist sayısı arttı, yol üzerindeki köylerde pansiyonlar açılmaya başlandı.

Antalya'daki şehir hayatından bunalan 77 yaşındaki Clow, üç yıl önce sınırlarında yaklaşık 2 bin yıllık Sidyma Antik Kenti'ni de barındıran Seydikemer ilçesindeki Dodurga Mahallesi'ne yerleşti.

Likya Yolu güzergahındaki tarihi kalıntılar arasında yer alan mahallenin sakinleriyle yaşamını sürdüren Clow, yolun tanıtımı, yoldaki tabelaların yenilenmesi ve aynı zamanda yöre halkı tarafından bilinen ancak haritalara işlenmediği için turizm amaçlı kullanılamayan yeni güzergahlar belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor.

"Tarihi çok eskiye dayanan bir Likya yerleşim yeri"

Kate Clow, AA muhabirine, dernekleriyle Türkiye'nin yürüyüş yolları ve bu güzergahlardaki tarihi eserlerin korunması ve tanıtımı için çalıştıklarını söyledi.

Şehir yaşamından sıkıldığını dile getiren Clow, "Aradığımı Dodurga Mahallesi'nde buldum. Burası tarihi çok eskiye dayanan bir Likya yerleşim yeri. Dodurga, çok zengin bir mahalle. Burada çeşit çeşit mezar bulunuyor. Roma dönemi mezarları, çatısı altında çok güzel resimler olan mezar ve kral mezarları var. Burası çok ilginç bir şehir. Bizans dönemine kadar yerleşim devam etmiş." dedi.

Clow, mahallenin tarihi kadar özellikle bahar mevsimlerinde doğasının da çok güzel olduğunu ifade etti.

Mahallede küçük bir köy evi kiraladığını anlatan Clow, "Bölgedeki köy kenarlarında eski yollar bulunuyor. Burada (Dodurga) 6 eski Roma yolu birleşiyor. Bu yolları keşfetmeye çalışıyorum. Buradan Xanthos Antik Kenti'ne kadar olan yürüyüş yolu parkurunu keşfettik. Xanthos'tan buraya kadar açtığımız yeni güzergahta insanlar yürüyebilir." ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 30 bin kişi yürüyor

Clow, ilerleyen zamanlarda sponsorların da desteğiyle Likya Yolu'nun levhalarının hepsini yenilemeyi planladıklarını dile getirdi.

Bahar aylarında Likya Yolu'nun daha rahat yürünebileceğini belirten Clow, "Yol üzerinde her köyde konaklama ve kamp alanları bulunuyor. Burada geleneksel yemekler bulabilirsiniz. Gerçekten geleneksel hayatı bu yol üzerine görebilirsiniz." dedi.

Likya Yolu'nun bulunduğu ilk zamanlarda 509 kilometre olduğunu dikkati çeken Clow, keşfedilen yeni güzergahlarda yolun şu anda 760 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Clow, Likya Yolu'nda çoğu yabancı yılda yaklaşık 30 bin kişinin yürüdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Kültür Sanat

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