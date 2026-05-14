Depremde enkaz altından çıkarılan Vatin Bebeğin portresi resmedildi

ADANALI ressam Leyla Gezerli (64), 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan, sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntülerle gündeme gelen, o dönem 3,5 aylık olan Vatin Begdas'ı (3) resmetti.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Hatay'da yıkılan binanın enkazından 128 saat sonra çıkartılan Vatin bebek ve depremde üzerine yıkılan beton yığınları nedeniyle felç olup, yatağa mahkum kalan annesi Yasemin Begdas, hafızalara kazılan isimlerden olmuştu. O gün 3,5 aylık Vatin bebeğin kurtarıldıktan sonra sağlık ekibinin parmağını emdiği görüntülerle depremin simgelerinden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremleri Adana'da yaşayan ressam Leyla Gezerli, mucize bebeğin enkaz altından çıkarıldıktan sonraki gözü yaşlı bakışlarından etkilenerek onun akıllara kazınan bu yüzünü resmetti. Gezerli'nin bu eseri, 3'üncü kişisel sergisinde 26 eser arasından en çok ilgi gören tablo oldu.

MUCİZE BEBEĞİN BAKIŞLARI SERGİ AÇMA İLHAMINI VERDİ

Kentte, 3'üncü kişisel yağlı boya resim sergisini deprem ve kadın hakları temasıyla sanatseverlerle buluşturan Leyla Gezerli'nin sergisi Adanalı sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Sergide 26 eser arasından en çok beğenilen tablonun 'Mucize bebek' olduğunu belirten Leyla Gezerli, "Yarım asırdır resim sanatıyla ilgileniyorum. Ama asrın felaketi beni her şeyden çok etkiledi. Dünyada bir dehşete uyanan mucize bebeğin, 'Eyvah ne oldu bana' gibi bir ifadeyle bakışı ve gözlerindeki dolu dolu, ağlama hissini görmek bana bu sergiyi açma ilhamını verdi. Beni çok etkiledi ve ilk olarak onun portresini çalıştım. Sanki onun enerjisi bana geçti. O artık Türkiye'mizin kızı, yolu her zaman açık olsun. Sergide de en ilgi gören tablo oldu" dedi.

SANAT İNSAN İÇİNDİR DİYEREK ESERLERİNDE HALKI KONU ALDI

Eserlerinde depremin izlerini ve toplumsal sorunları konu aldığını belirten Gezerli, "Bir akım vardı; 'Sanat sanat için mi, sanat insan için midir?' Uzun zaman tartışma konusu oldu. Bence sanat insan içindir, halk içindir. O nedenle temalarımda genelde halkımız, şiddet gören kadınlarımız, deprem bebek ve sosyal sorunlar yer aldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı