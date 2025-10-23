Le Trio Joubran Ankara'da Konser Verecek
Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, 13 Kasım'da Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Grup, ud ile geleneksel Filistin müziklerini çalıyor ve uluslararası alanda tanınmış eserlerle beğeni topladı.
Filistinli üç kardeş Samir, Wissam ve Adnan Joubran'dan oluşan müzik grubu "Le Trio Joubran", Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.
Grup, 13 Kasım'da CSO Ada Ankara'da konser verecek.
Konserin biletlerine biletinial, viagogo ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.
Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ud ile geleneksel Filistinli müzikleri çalıyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni kazandı.
Grup, Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser verdi. Film müzikleri de besteleyen grup, 2009'da Dubai Festivali'nde "En İyi Beste" dalında ödüle değer görüldü.