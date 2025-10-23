Haberler

Le Trio Joubran Ankara'da Konser Verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, 13 Kasım'da Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Grup, ud ile geleneksel Filistin müziklerini çalıyor ve uluslararası alanda tanınmış eserlerle beğeni topladı.

Filistinli üç kardeş Samir, Wissam ve Adnan Joubran'dan oluşan müzik grubu "Le Trio Joubran", Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup, 13 Kasım'da CSO Ada Ankara'da konser verecek.

Konserin biletlerine biletinial, viagogo ve bubilet platformlarından ulaşılabiliyor.

Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ud ile geleneksel Filistinli müzikleri çalıyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni kazandı.

Grup, Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser verdi. Film müzikleri de besteleyen grup, 2009'da Dubai Festivali'nde "En İyi Beste" dalında ödüle değer görüldü.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış

Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.