Lamb of God, 16 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Konser Verecek

ABD'li metal müzik grubu Lamb of God, 16 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak. Grup, 24 Temmuz Cuma günü Bonus Parkorman'da konser verecek.

Metal sahnesinin en güçlü performansları arasında gösterilen Lamb of God; İstanbullu metal severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kariyerlerinde 30 yılı geride bırakan, 11 albüme imza atan ve Grammy adaylıklarıyla dikkat çeken grubun vokalisti Randy Blythe ve ekibi, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek. Lamb of God konseri öncesinde Orbit Culture ve Black Tooth sahne alacak.