Laçin Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çorum'un Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün (HEM) yıl sonu sergisi açıldı. Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin yıl içinde ürettiği ürünlerin yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi. Laçin Bakım Merkezi'nin katkılarıyla Laçin Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide nevresim takımı, ebru çalışmaları, el örgüsü çanta ve yelekler, amigurumi bebekler, Esma-ül Hüsna çalışması gibi çeşitli ürünler sergilendi.