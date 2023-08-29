Kuzey Makedonyalı Piyanist Mimoza Keka İstanbul'da Konser Verdi

Kuzey Makedonyalı piyanist Mimoza Keka, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi ve İstanbul Filarmoni Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen konser öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Keka, "İstanbul'da olmak çok güzel. Daha önce de gelmiştim ama ilk kez konser için geldim. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir salonda konser vereceğim. Bu konserin destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Dinleyiciler için güzel ve duygu dolu bir gece hayal ediyorum." dedi.

Geçen hafta Ohrid Yaz Festivali'nde çaldığını ifade eden Keka, "Müziğimde klasikle geleneksel olanı birleştiriyorum. Türk ve Makedon kültürü bu anlamda birbirine çok yakın kültürler. Özellikle halk şarkılarında ortak çok noktanın olduğunu biliyorum. Bu akşamki konserimden sonra Almanya ve Avusturya'da da konserler vereceğim." şeklinde konuştu.

Piyanist Keka, konser programında Franz Liszt'in "Si Minör Sonatı" ile Dimitrije Buzharovski'nin "Noktürnler Op. 52" eserlerine yer verdi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Şişli Belediyesi desteğiyle düzenlenen konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.