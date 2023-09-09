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Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu Taksim Meydanı'nda konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Taksim Meydanı'nda konser verdi. Binbaşı Atıf Taner Çolak yönetimindeki bandonun solistliğini Astsubay Kıdemli Üstçavuş Eren Yıldırım ve Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Kara yaptı. Marş ve şarkıların seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu Taksim Meydanı'nda konser verdi

İSTANBUL - Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Taksim Meydanı'nda konser verdi.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Taksim Meydanı'nda konser verdi. Binbaşı Atıf Taner Çolak yönetimindeki bandonun solistliğini Astsubay Kıdemli Üstçavuş Eren Yıldırım ve Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Kara yaptı. Marş ve şarkıların seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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