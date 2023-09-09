Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu Taksim Meydanı'nda konser verdi

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Taksim Meydanı'nda konser verdi. Binbaşı Atıf Taner Çolak yönetimindeki bandonun solistliğini Astsubay Kıdemli Üstçavuş Eren Yıldırım ve Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Kara yaptı. Marş ve şarkıların seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.