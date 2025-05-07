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Kütahya'da Öğrenciler Tiyatro ile Raylarda Buluştu

Kütahya'da Öğrenciler Tiyatro ile Raylarda Buluştu
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Kütahya'da düzenlenen 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında öğrenciler, raylar üzerindeki sahnede 'Masal Treni' adlı tiyatro oyununu izleyerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Projeye 500'den fazla öğrenci katıldı.

Kütahya'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede tiyatro oyunu izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, "Masal Treni" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Öğrenciler, raylar üzerindeki sahnede tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.

Ücretsiz sahnelenen oyunu, 500'den fazla öğrencinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, protokol üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat
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