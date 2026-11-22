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Kütahya'da Müjgan Gültekin, Gülay Nar, Özlem Eski ve Ayşe Kaçan öncülüğünde kurulan Kadın El Emeği Etkinlik Grubu, üretmenin yanı sıra sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleriyle de örnek oluyor. Grup üyeleri, bu kez huzurevinde kalan yaşlılar için ördükleri atkı ve şalları huzurevi yönetimine teslim etti.

Kütahya'da kadınların bir araya gelerek oluşturduğu Kadın El Emeği Etkinlik Grubu, el emeği ürünlerle hem üretime katkı sağlıyor hem de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Müjgan Gültekin, Gülay Nar, Özlem Eski ve Ayşe Kaçan öncülüğünde kurulan grup, dayanışma ve paylaşma anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Grup üyeleri, sosyal dayanışma faaliyetleri kapsamında bu kez huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlıları unutmadı. Büyüklerine destek olmak ve soğuk kış günlerinde onları sıcak tutmak amacıyla bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle atkı ve şallar ördü. Kadınların el emeği ve göz nuruyla hazırladığı ürünler, huzurevi sakinlerine ulaştırılmak üzere hazırlandı.

El emeği ürünler huzurevine teslim edildi

Hazırlanan atkı ve şallar, grup temsilcileri Gülay Nar ve Özlem Eryılmaz tarafından huzurevi müdürüne teslim edildi. Kadınların dayanışma içerisinde hazırladığı ürünlerin, huzurevinde kalan yaşlılara ulaştırılacağı belirtildi.

Üretmenin yanı sıra toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi de amaçlayan Kadın El Emeği Etkinlik Grubu üyeleri, iyiliğin ve paylaşmanın önemine dikkat çekti. Birlikte hareket ederek farklı kesimlere ulaşmayı hedefleyen kadınlar, imece usulüyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla iyilikte yarıştıklarını ifade etti.

Grup üyeleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el emeği ürünleriyle sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı