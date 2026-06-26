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Hisarcık Kutluhallar köyünde aşure geleneği sürdürülüyor

Hisarcık Kutluhallar köyünde aşure geleneği sürdürülüyor
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde 16 yıldır sürdürülen geleneksel aşure etkinliği kapsamında 2 bin 500 kişilik aşure ikramı gerçekleştirildi. Köy imamı tarafından hazırlanan aşure, vatandaşlara ve protokol üyelerine dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde 16 yıldır sürdürülen geleneksel aşure etkinliği kapsamında 2 bin 500 kişilik aşure ikramı gerçekleştirildi.

Köyde düzenlenen etkinlikte, köy halkının katkılarıyla köy imamı İsmail Kocabıyık tarafından hazırlanan aşure; vatandaşlara, öğrencilere, protokol üyelerine ve daire amirlerine dağıtıldı. Aşure ikramı öncesinde İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından dua edildi.

Köy Muhtarı Talip Deve, etkinliğin köy halkı arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlendiğini belirterek, vatandaşların hem maddi destek hem de aşure malzemesi katkısında bulunduğunu söyledi.

Deve, köylerinde yıllardır süren bu anlamlı geleneği imkanlar doğrultusunda yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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