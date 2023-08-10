Kuşadası'nda Porselen Bebek Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Kuşadası Belediyesi'nin Tarihi Kervansaray'da açtığı 'Porselen Bebek Sergi Alanı', Alman ve Fransız yapımı porselen bebeklerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sergi, yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Kuşadası Belediyesi'nin kente yeni kültürel rotalar kazandırmak amacıyla Tarihi Kervansaray'da açtığı 'Porselen Bebek Sergi Alanı' yoğun ilgi görüyor. Çoğu Alman ve Fransız yapımı olan porselen bebekler üretildikleri dönemin modasını yansıtan şık kıyafetleri, gerçeğe benzeyen saçları ve camdan yapılan renkli gözleriyle ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde Kuşadası Belediyesi tarafından geçen ay Tarihi Kervansaray'da açılan Porselen Bebek Sergi Alanı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmek için ilk tercihi arasında yer alıyor. Sergi alanında, koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan çiftinin yaklaşık 40 yılda çeşitli ülkelerden topladığı, çoğu Alman ve Fransız yapımı 290 porselen bebek bulunuyor.

Porselen bebek koleksiyonu yapmaya yurt dışında gördüğü bir bebeğin yüz ifadesinden etkilendikten sonra başladığını belirten Meral Orhan, şunları söyledi:

"Yıllar içinde biriktirdiğim porselen bebekleri, kolilerde saklamaya başladım. Ama her zaman bu koleksiyonu herkes görmeli diye düşündüm. Bu düşüncem Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in teklifiyle Tarihi Kervansaray'ın en güzel salonunda gerçeğe dönüştü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Porselen, çok kırılgan bir malzeme olduğu için porselen bebeklerin yapımı çok geç bir tarihte başladı. Bu bebekler, o dönemde aslında çocukların oynaması için değil süs eşyası olarak üretiliyordu. Ancak bir dönem Fransa ve Almanya'daki modacılar o senenin moda akımına göre bebekleri giydirerek Amerika'daki müşterilerine gönderiyordu. Müşterileri de kostümleri bebeklerin üzerinde görerek ona göre sipariş veriyorlardı."

Finlandiya'dan ailesiyle birlikte Kuşadası'na tatil için gelen Helena Hend Samir, sergiyi çok ilgi çekici bulduğunu belirterek, "Bebeklerin üzerindeki giysilere hayran kaldım. Kıyafetlerin çok emek verilerek hazırlandıkları belli oluyor. Çok mükemmeller" diye konuştu.