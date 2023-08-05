Kuşadası Kitap Fuarı Yoğun İlgi Görüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, birçok yayınevinin katılımıyla gerçekleşiyor. Fuarda en çok tercih edilen kitaplar ise roman ve dünya klasikleri oluyor. Fuar, Kuşadası'nda yaşayan herkesin yoğun ilgisini çekiyor.

Kuşadası'nda birçok yayınevinin katılımıyla Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuarda en çok tercih edilen kitaplar ise roman ve dünya klasikleri oluyor.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlediği kitap fuarında 55 yazarın yanı sıra 100'ün üzerinde yayınevine ait değişik türde binlerce kitap bulunuyor. Kapıları 15 Ağustos'a kadar açık olan kitap fuarına Kuşadası'nda yaşayan 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösteriyor. Söyleşi ve imza günlerinin de düzenlendiği fuarı ziyaret etmeye gelenler, stantları dolaştıktan sonra satın aldıkları kucak dolusu kitapla evlerine dönüyor. Türk edebiyatının usta kalemlerinin de yer aldığı fuarda en çok tercih edilenler ise polisiye roman, dünya klasikleri ve felsefe türündeki kitaplar oluyor. Kuşadası Kitap Fuarı her gün 18.00-00.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kuşadası Kitap Fuarı'nı görmek için kente İzmir'den geldiğini belirten lise öğrencisi Naz İnal, "Ben daha çok roman okumayı seviyorum. Kitap fuarlarını uygun fiyata kitap satın alabildiğim için çok seviyorum. Burada çeşit çok fazla. Güzel bir kitap fuarı olmuş. Emeği geçen Kuşadası Belediyesi'ne ve yayınevlerine teşekkür ederim" dedi.

Kütüphanesindeki eksiklikleri tamamlamak için çocuklarıyla birlikte Kuşadası Kitap Fuarı'na gelen Cemal Bilgi ise, "Aradığım bazı yazarların kitapları vardı. Hepsini burada buldum. Bu nedenle çok mutluyum. Kitapların fiyatları da çok uygun" diye konuştu.

Yayınevi sahibi Cem Şahin ise, "Öncelikle Kuşadası Kitap Fuarı'nı kentin en merkezi yerinde açan Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü kitap fuarlarında okuyucuyla buluşmanız için merkezi bir noktada olmanız çok önemli. Kuşadası'nda kitapseverlerin ilgisinden gayet memnunuz. Kitap satışlarımız çok iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Özellikle her yaştan okuyucu görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi. - AYDIN