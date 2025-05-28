Kursiyerlerin El Emekleri Sergilendi

Kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

RİZE - Rize İl Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2024-2025 eğitim döneminde açılan kurslarda hazırlanan eserler görücüye çıktı.

Rize'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde sergi açıldı. Açılan sergide kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler vatandaşların beğenisi için görücüye çıktı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde açılan sergi vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Protokolünde katıldığı sergide Rize bezi feritiko dokumalar, amigurumi bebekler ve el sanatları vatandaşların beğenisine sunuldu.