Küplerden yaptığı Atatürk tablosu muazzam

Azerbaycan'da yaşayan bir kişi, sıra dışı bir sanat çalışmasına imza attı. Sanatçı, çok sayıda Rubik küpü kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini oluşturdu. Bu özel tablo, izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

RUBİK KÜPLERDEN ATATÜRK PORTRESİ

Tablonun yapım anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılmasıyla Rubik küplerden yapılan Atatürk portresi kısa sürede viral oldu.