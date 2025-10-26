Kumkale Limanı Renklendirilerek Topluma Katkı Sağlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kumkale Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında Kumkale Limanı renklendirildi.

Topluma katkı projesi kapsamında "Kumkale Limanı Renklendirme Projesi" hazırlandı.

ÇOMÜ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kumkale Su Ürünleri Kooperatifi, ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Kumkale Muhtarlığı, Kumkale Orta Okulu'nun da destek verdiği çalışma Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Evren Karayel Gökkaya yönetiminde başlatıldı.

Çalışmaların ilk gününde, Rektör Yardımcısı Gökkaya, ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç.Dr. Hicran Özlem Ilgın, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Kumkale Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Öner Kamil Gökkaya, Kumkale Muhtarı Hüseyin Beyden ve Kumkale Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Köksal Can, öğrencilerle birlikte liman duvarların boyadı.

Proje sayesinde üniversite ile kurumlar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde toplumsal katkı faaliyetlerinin artırılması hedeflendi.