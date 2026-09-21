Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Alzaymır Günü için 'Unut Gitsin'e klip çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü vesilesiyle "Unut Gitsin" adlı eser için bir klip hazırladı. Çalışma dijital platformlarda da paylaşıldı.

Müziğin birleştirici gücünden ve sanatın toplumsal farkındalık oluşturmadaki imkanlarından hareketle hazırlanan eser, alzaymırla yaşayan bireylere, yakınlarına ve sevgileri hafızaların ötesinde yaşamaya devam eden tüm annelere ithaf edildi. Kayıt ve çekimleri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen klip, sanatın insan hayatına dokunan duyarlılığını ve sevginin hafızaların ötesindeki kalıcılığını yansıtan özel bir çalışma olarak hazırlandı.

"Unut Gitsin", hafızanın değişen dünyasında sevginin kalıcılığına dikkat çekerken, insanı insana bağlayan gönül bağlarının musikideki ifadesi olarak dinleyiciyle buluşuyor. Eser, unutulan hatıraların ötesinde varlığını sürdüren sevgiyi ve aile bağlarının kıymetini sanatın diliyle dile getiriyor. Alzaymırla yaşayan bireylerin ve ailelerinin hayatına anlamlı bir katkı sunmayı amaçlayan çalışma, sanatın toplumsal meseleler karşısındaki duyarlılığını ve müziğin birleştirici gücünü ortaya koyuyor. "Unut Gitsin" ile alzaymır konusunda toplumsal farkındalığın güçlenmesine, sevginin ve vefanın insan hayatındaki yerinin hatırlanmasına katkı sunulması hedefleniyor. Sanatın iyileştirici ve birleştirici yönüne dikkat çeken eser, yalnızca bir şarkı olmanın ötesinde hatırlanan sevgilerin, paylaşılan hatıraların ve gönülden gönüle uzanan bağların bir ifadesi olarak anlam kazanıyor.

Eserin genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı, düzenlemesini Hasan Niyazi Tura, solistliğini Ezgi Eyüboğlu yaparken, güfte ve beste Hülya Akıncı tarafından yapıldı. Piyanoda Sarper Kaynak, kemanda Berkay Cantürk, ses kayıtta Ali Altuncevahi, görsel kayıt ve düzenlemede Burak Coşkun ve Serdar Erbay yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı