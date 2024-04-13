Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergi ve atölyeleri gezdi.

Ersoy, karnavalın ilk gününde Refik Anadol'un Kuruköprü Anıt Müze'de sergilenen "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" eserini inceledi.

Sanatçıdan bilgi alan Ersoy, ardından Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Türkiye'nin Sualtı Güzellikleri" fotoğraf sergisine katıldı.

Ersoy, programının devamında Sabancı Kültür Merkezi ile karnaval için Merkez Park'ta hazırlanan konser ve etkinlik alanlarında inceleme yaptı.

Garın önündeki "Atatürk Kültür Yolunda" adlı dijital sergide incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açılan atölyeler ile minyatür, tezhip ve ebru eserleri sergisini gezdi.

Ersoy'a ziyaretlerinde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Faruk Aytek eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar sürecek.