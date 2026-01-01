Haberler

Bakan Ersoy'dan Konservasyon Laboratuvarı'na ziyaret

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konservasyon Laboratuvarı'nda yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Ersoy, laboratuvara yapılan yatırım ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Konservasyon Laboratuvarı'nı ziyaret ederek, yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarını inceledi.

Bakan Ersoy, Konservasyon Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledikten sonra yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakanlık bünyesinde aktif 11 laboratuvar olduğunu kaydeden Ersoy, "281 personelle hizmet veriyoruz bu laboratuvarlarda. Kazıdan çıkan malzeme sergilenene kadar birçok kimyasal işlemden geçiyor. Bütün bu koruma çalışmaları, tümleme çalışmaları, restorasyon ve renovasyon çalışmaları hepsi burada gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde kazı başkanlıklarından gelen hem tarihlerin tespiti hem de nasıl müdahale edileceği hangi malzemelerle müdahale edileceği gibi çalışmaların son kararları da bu laboratuvarlardan gelen sonuçlara göre yapılıyor. Son zamanlarda çok ciddi yatırım yaptık. Hem ekip hem ekipman konusunda ciddi takviyeler yaptık laboratuvarlara. 251 binden fazla eser kazandırıldı bu restorasyon laboratuvarlarında. Dünyadaki sayılı büyük laboratuvarlardan birine sahip ülkemiz. Birçok ülkenin eğitim görmek isteyen ekipleri de bizim ülkemizdeki laboratuvarlarda bu eğitimlerini alıyorlar. Türkiye bu açıdan çok ciddi bir yol aldı. Hızlı bir şekilde de geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
