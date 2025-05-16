Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul Mushafı'nı İnceledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Mushafı'na ev sahipliği yapan Beykoz'daki İslam Medeniyetleri Sanat Bahçesi'ni ziyaret etti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Mushafı'na ev sahipliği yapan Beykoz'daki İslam Medeniyetleri Sanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Kutlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, 66 sanatkarın katkısıyla tamamlanan İstanbul Mushafı'nın taşıdığı sanatsal ve kültürel değerler hakkında bilgi verildi. Bakan Ersoy, eserinin yazım süreci, sanatsal içeriği, teknik ayrıntıları, kullanılan özel malzemeler hakkında detaylı bilgi aldı. Mushaf'ın hazırlanma sürecinde kullanılan kağıt, mürekkep, tezhip teknikleri, sayfa düzeni ve ayet yerleşimleri gibi konular üzerinde duruldu. Ziyaret sırasında, Mushaf'a ait örnek ciltler ve hat levhaları katılımcılara gösterildi. Aynı zamanda, sanat bahçesi içindeki basım atölyesi de gezildi.

SANATKARLARLA GÖRÜŞTÜ

Sanatkarlarla yapılan sohbetlerde, Mushaf'ın yalnızca estetik bir eser olmayıp, aynı zamanda manevi ve kültürel bir taşıyıcılık görevini üstlendiği konuşuldu. Program kapsamında, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Mushafı Tanıtım Koordinatörü Nuri Aksu ve eski Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) Başkanı Kemal Öztürk de yer aldı.