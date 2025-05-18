Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Müzeler Günü Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Müzeler Günü Mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müzeler Günü dolayısıyla müzelerin toplum için önemine vurgu yaparak, geçmişi, bugünü ve geleceği bağlayan bir mekanizma olduklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzeler, geçmişin sadece tanığı değil, bugünün sorgulayıcısı, yarının anlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir müzeye girildiğinde zamana değil, insana dokunulduğunu belirten Ersoy, "Kırık bir seramikte bir yaşam biçimini, solgun bir dokumada bir coğrafyanın sesini, yontulmuş bir taşta binlerce yıllık bir dokunuşu hissedersiniz. Müzeler, geçmişin sadece tanığı değil, bugünün sorgulayıcısı, yarının anlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Müzeler Konseyi'nin bu yıl belirlediği "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasının müzelerin sabit yapılar değil, toplumla dönüşen fikirler olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün, tarihi anlamlandıran, kültürel mirasa sahip çıkan ve müzelerle kurduğu bağla geçmişe ve geleceğe ışık tutan herkesin günü. Bu anlamlı yolculukta emeği geçen tüm müze çalışanlarını saygıyla selamlıyor, müzelere değer veren ve onları yaşayan kültür alanlarına dönüştüren herkesi gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
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