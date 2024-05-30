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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Yazgı, Kültür Yolu Festivali kapsamında kentte incelemelerde bulundu ve Göbeklitepe'de verilen hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında kentte incelemelerde bulundu.

Festival kapsamında ören yerinde devam eden kültür ve sanat programlarına katılan Gökhan Yazgı, Göbeklitepe'de verilen hizmetlere ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı.

Tarihi ören yerini gezen, yerli ve yabancı turistlerle sohbet eden Yazgı'ya, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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