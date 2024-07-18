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Küçükçekmece Belediyesi Sinemaseverleri Film Yapım Atölyesi'nde Buluşturuyor

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Küçükçekmece Belediyesi, sinema sanatına ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen sinemaseverleri Film Yapım Atölyesi'nde sektörün ustalarıyla buluşturuyor. Yaşar Kemal Sanat Evi'nde hayata geçirilen Küçükçekmece Film Ofisi bünyesindeki ücretsiz Film Yapım Atölyesi'nin ağustos ayı kayıtları başladı.

Küçükçekmece Belediyesi, sinema sanatına ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen sinemaseverleri Film Yapım Atölyesi'nde sektörün ustalarıyla buluşturuyor. Yaşar Kemal Sanat Evi'nde hayata geçirilen Küçükçekmece Film Ofisi bünyesindeki ücretsiz Film Yapım Atölyesi'nin ağustos ayı kayıtları başladı.

Sinema tutkunlarını film çekme konusunda teşvik ederek, sektöre kazandırmayı amaçlayan Film Yapım Atölyesi'nde 2022 yılından bu yana 300'e yakın öğrenciye film yapım eğitimi verildi.

ONAYLI SERTİFİKA VERİLİYOR

4 hafta sürecek atölyede; senaryo yazımından, yönetmenliğe, film çekim tekniklerinden filme bütçe bulma atölyeleri ile workshop gibi pek çok alanda çalışma gerçekleştirilecek. Film yapım atölyelerine devam eden sinemaseverlere İstanbul Aydın Üniversitesi'nden onaylı sertifika takdim edilecek. 18 yaş üstü herkese açık olarak gerçekleştirilen Film Yapım Atölyesi'ne başvurular devam ediyor.

Yaşar Kemal Sanat Evi'nde meraklılarına, mizahi yönlerini geliştirebilecekleri Karikatür ve Çizerlik Atölyesi'nin yanı sıra bir yerden başlamak isteyen film meraklılarına yönelik 'Reels Filmini Çek' Atölyesi gerçekleştirecek. Reels Filmini Çek Atölyesi'nin yanı sıra Karikatürist Suat Özkan eğitmenliğinde gerçekleştirilecek Karikatür ve Çizerlik Atölyesi için son başvuru tarihi 26 Temmuz.

Küçükçekmece Film Ofisi, geçtiğimiz yıl her ay farklı gruplarla senaryo, yönetmenlik, proje dosyası hazırlama, çekim teknikleri ve oyuncu yönetimi başlıklı konularda temel sinema atölyeleri gerçekleştirerek, Zeki Demirkubuz, Emin Alper gibi ünlü yönetmenleri öğrencileriyle buluşturdu.

Film Yapım Atölyesi, kentte sinemanın desteklenmesi, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla 'Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması'nın da 3'üncüsünü gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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