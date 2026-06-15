Haberler

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi dijital dergi birincisi

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi dijital dergi birincisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında hazırladıkları 'Kapı' adlı dijital dergiyle lise kategorisinde il birinciliği kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı dijital dergi il birincisi oldu.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencileri 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen Dijital Okul Dergisi Hazırlama Yarışmasına katıldı. Okul öğrencilerinin hazırladığı dijital okul dergisi " Kapı" lise kategorisinde il birinciliğini elde etti.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kısa bir sürede güçlü ve başarılı bir ekip çalışmasıyla bu güzel eseri ortaya koyan öğrencilerimizi ve Danışman Öğretmenleri Didem Dinçer'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bakan Kurum 'Bugün başladı' dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu

Görüntü bu sabah kaydedildi! Sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir

Sürücüler dikkat! Mola yerinde yapılan bu hata pahalıya patlayabilir
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında tutuklama talebi

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil 11 kişiye tutuklama talebi
Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı