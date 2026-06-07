Haberler

Köyceğiz'de sanat müziği konseri ilgi gördü

Köyceğiz'de sanat müziği konseri ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi ve alkış aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri büyük ilgi gördü.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda Türk Sanat Müziği korosu konser gerçekleştirdi. Köyceğiz Türk Sanat Müziği Korosu Şef Suat Işık Özten yönetiminde birbirinden seçkin eserleri seslendirdi. Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosu Sadettin Kaynak'ın eserlerinden oluşan repertuarını sundu. Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosu; Çile Bülbülüm, Tel Tel Taradım, Leyla Bir Özge Candır, Niçin Baktın Bana Öyle, Gönül Nedir Bilene, Ben Güzele Güzel Demem gibi eserleri solo ve koro olarak icra etti. Köyceğizli sanatseverler zaman zaman koroya eşlik ederek ilgisini gösterdi. Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosunu seyirciler alkış yağmuruna tuttu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü

Savaşta korkulan oldu! Saldırı hazırlığı yaparken tek tek vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı

Ülke şokta! Festivalde silahlar çekildi, ortalık kan gölüne döndü
Sakarya'da traktörle tarım aleti arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Traktörle tarım aleti arasında sıkışan adam hayatını kaybetti
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı

Venezuela'yı geriden gelip devirdik! Dünya Kupası öncesi 2'de 2
Murat Karayalçın 'CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu' diyerek çağrı yaptı

Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrıda bulundu
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek