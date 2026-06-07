Köyceğiz'de sanat müziği konseri ilgi gördü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri büyük ilgi gördü.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda Türk Sanat Müziği korosu konser gerçekleştirdi. Köyceğiz Türk Sanat Müziği Korosu Şef Suat Işık Özten yönetiminde birbirinden seçkin eserleri seslendirdi. Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosu Sadettin Kaynak'ın eserlerinden oluşan repertuarını sundu. Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosu; Çile Bülbülüm, Tel Tel Taradım, Leyla Bir Özge Candır, Niçin Baktın Bana Öyle, Gönül Nedir Bilene, Ben Güzele Güzel Demem gibi eserleri solo ve koro olarak icra etti. Köyceğizli sanatseverler zaman zaman koroya eşlik ederek ilgisini gösterdi. Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosunu seyirciler alkış yağmuruna tuttu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı