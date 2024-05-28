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Koramaz Vadisi'nde Yağmur Sonrası Salyangozlar Görüldü

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Kayseri'nin turizm destinasyonlarından Koramaz Vadisi'nde yağmur sonrası salyangozlar ortaya çıktı. Vadideki nemli yerleri seven salyangozlar, yapraklar, yol kenarları ve taşlar üzerinde görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yağmurun ardından salyangozlar görünür oldu.

Kayseri'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Koramaz Vadisi, binlerce yıllık geçmişe sahip Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar mahallelerini içine alıyor.

Koramaz Çayı'nın içinden geçtiği vadide salyangozlar, son günlerdeki sağanakla hareketlendi.

Kavak ve ceviz ağaçlarıyla da çevrili vadinin omurgasız canlıları kabuklarından başlarını çıkmaya başladı.

Nemli yerleri seven büyüklü küçüklü çok sayıda salyangoz yapraklarda, yol kenarlarında ve taşlarda gezerken görüntülendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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