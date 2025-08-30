Köprülü'de Çömlekçilik Geleneği Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kuzey Makedonya'nın orta kesimindeki Köprülü (Veles) şehrinde çömlekçilik yapan Goce Stançev, zanaatını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla mücadele ediyor.

Geçmişte zengin çömlekçilik geleneğiyle ünlenen, 19'uncu yüzyılda 40'a yakın çömlekçi atölyesinin bulunduğu Köprülü'de sadece üç ustanın kaldığı belirtiliyor.

Bir zamanlar şehrin en önemli ekmek kapılarından çömlekçilik, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şehrin son çömlekçilerinden 45 yaşındaki Stançev, kadim zanaatı canlandırmak ve korumak için eşiyle atölyelerinde hediyelik eşyalardan seramiklere, bahçelerde kullanılan dekoratif eşyaya kadar çok çeşitli ürünler imal ediyor.

Geleneksel el sanatlarını tanıtmak amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Razboj"ın da başkanı olan Stançev, AA muhabirine çömlekçiliğe başlama serüvenini ve yaptığı işi anlattı.

Şu an hayatta olmayan ustasının atölyesinde çömleğin büyüsünü ilk kez hissettiğini ifade eden Stançev, "Çömlekçiliğe sevgimin çok rastlantısal ve hatta çok öngörülemez olduğunu söyleyebilirim, bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim, ailemizden hiç kimse yüzyıllardır süregelen bu zanaatı yapmamıştı." dedi.

"Varlığım boyunca bu zanaatın yaşatılması için mücadele edeceğim"

Stançev, yaklaşık 20 yıldır uğraştığı çömlekçiliğin hem öğrenilmesinin hem de çalışılmasının zor olduğunu, sabır istediğini söyledi.

Gençlerin mesleğe ilgisizliğinden yakınan Stançev, "Atölyemde geçirdiğim 17 yıl boyunca bugüne kadar bana gelip çalışmak isteyen, merak eden bir genç olmadı." dedi.

Stançev, atölyelerinin çömlekçiliği öğrenmek isteyenlere her zaman açık olduğunu, bu zanaatı miras bırakabilecekleri kimse çıkmazsa kaybolacağına dikkati çekerek, "Varlığım boyunca bu zanaatın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için mücadele edeceğim çünkü Köprülü için çömlekçilik, bir evin temeli gibidir. Sağlıklı temeli olmayan bir evin hiçbir faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen emek gösterildiğinde çömlekçiliğin ayakta kalacağına inandığını söyleyen Stançev, "Şu anda 20 çömlekçi olsa bile hepsine iş çıkacağını düşünüyorum." dedi.