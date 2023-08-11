Köln'de Geleneksel Ebru Sanatı Çocuklara Tanıtıldı

Almanya'nın Köln kentinde Neumarkt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk, Alman ve diğer milletlerden çok sayıda çocuk ve genç, geleneksel ebru sanatıyla tanıştı. Etkinlikte, çocuklar ebru sanatının temel tekniklerini öğrenerek kendi ebru tablolarını oluşturdu.

Almanya'nın Köln kentindeki Neumarkt Meydanı'nda geleneksel ebru sanatı çocuklara ve gençlere tanıtıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Köln Belediyesinin himayesinde "Yerini Al-Nimm Platz" sloganıyla gerçekleştirilen kültür etkinliğine Türk, Alman ve diğer milletlerden çok sayıda çocuk ve genç katıldı.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, bu etkinlikle geleneksel Türk kültürünün yanı sıra Türk mutfağını da Almanlara tanıtmak istediklerini belirterek, "Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Köln'de kültürümüzün şehrin bir parçası olduğunu gösterdik. Farklı kültürlerden katılan ve ebru sanatıyla ilk defa tanışan konukların da ebru sanatının her aşamasını ilgiyle takip ettiği ve ortaya çıkan ebru eserleri karşısında oldukça etkilendiği görüldü." diye konuştu.

Etkinlik boyunca çocukların, ebru sanatının temel tekniklerini öğrenerek kendi ebru tablolarını oluşturmanın keyfini yaşadığını anlatan Bulut, "Renkli boyaların su üzerinde dans etmesiyle ortaya çıkan ebru desenleri, çocukların gözlerinde eşsiz bir gülümseme yarattı." dedi.

Türk müziği eşliğinde düzenlenen etkinlikte konuklara aşure ikram edildi.