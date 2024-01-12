Kocaeli'de 2. Turizm Sektör Buluşması Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen "2. Turizm Sektör Buluşması" sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecilerinin işbirliğinde düzenlenen organizasyona yurt içi ve dışından katılan 150 acentenin yetkililerine, kentin turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtıldı.

Program kapsamında acente yetkilileri, sivil mimarlık yapılarıyla dikkati çeken İzmit Tarihi Kapanca Sokak, Başiskele Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Körfez Hereke Kalesi, Kartepe ilçesi, Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, Kartepe Kayak Merkezi, Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye'yi gezdi.

Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde kurulan stantlarda, seyahat acente temsilcileriyle şehirdeki turizm işletmeleri yetkilileri işbirlikleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayrıca Kocaeli'de turizmin gelişmesine katkı sunacak program kapsamında, seyahat acenteleri, şehrin birçok bölgesinde incelemelerde bulundu.

"Kocaeli bir turizm destinasyonu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli'nin bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, kentin tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıktığını kaydetti.

Soydabaş, tarihi ve kültürel değerlerin de doğal güzellikler kadar kentlere hayat verdiğine işaret ederek, "Kocaeli turizm açısından son derece değerli güzelliklere sahip. Yeşili, mavisi, kültürü ve tarihiyle herkesi kucaklıyor. Kocaeli'yi tanımak ve tanıtmak amacıyla şehrimize gelen misafirlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.