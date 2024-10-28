Üye Girişi
Haberler

Kızkalesi'nde 700 Yıllık Tuvalet ve Yaşam Alanları Keşfedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Korikos Kalesi'nde devam eden kazılarda 700 yıl önceye ait bir tuvalet ile çeşitli yaşam alanları ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç.Dr. Şener Yıldırım, çalışmaların antik yaşamı aydınlatmayı hedeflediğini belirtti.

Kale kazılarında yaşam alanları ortaya çıkıyor: Surlarda 700 yıllık tuvalette bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında Kızkalesi'nin karşısında yer alan ve dış kale olarak bilinen Korikos'ta bu yıl devam eden çalışmalarda yaşam alanları ortaya çıkmaya başladı

Yaşam alanlarının yanı sıra ilginç olarak kabul edilen surlarda 700 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir de tuvalet bulundu

Kazı Başkanı Doç.Dr. Şener Yıldırım:

"Kaledeki konut, yaşam birimlerinin açığa çıkarılması için çalışıyoruz"

"Bu yıl sur dibinde bir mekan açığa çıkardık ve ilginç bir şekilde de tuvalet olduğunu gördük, surun hemen üzerine inşa edilmiş bir orta çağ tuvaleti"

MERSİN - Mersin'in incisi denizin ortasındaki Kızkalesi'nin karşısında yer alan ve dış kale olarak bilinen Korikos Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında yaşam alanları ortaya çıkarılmaya başlandı. Yaşam alanlarının yanı sıra surlara 700 yıl önce yapılmış bir de tuvalet çıkması dikkat çekti.

Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde sınırlarında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Şener Yıldırım'ın kazı başkanlığında Korikos Kalesi'nde (dış kale) kazı çalışmaları devam ediyor. Geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan Korikos antik kentinde yer alan ve bin yıl önce ilk kısmı yapıldığı bilinen dış kale de bu yıl devam eden kazı çalışmalarda yaşam alanları ortaya çıkarılıyor. Daha önce bir mescit ile kilisenin ortaya çıkarıldığı kazı alanında, bu sene bir çok yaşam alanı ve ilginç olarak kabul edilen surlarda 700 yıl öncesine ait bir tuvalet bulundu.

"Surun hemen üzerine inşa edilmiş bir orta çağ tuvaleti"

Geçtiğimiz yıllarda bir mescit ile kilise kazısı tamamladıklarını dile getiren Kazı Başkanı Doç.Dr. Şener Yıldırım,"2 yıldır kaledeki konut, yaşam birimlerinin açığa çıkarılması için çalışıyoruz. Bununla birlikte burada nasıl bir yaşam vardı, bunun izlerini takip ediyoruz. Devam eden çalışmalarda konut sayısının çoğalmasıyla beraber gelecek yıllarda veriler kesinleşecek, tahmini bir konutla birlikte bir nüfus tahmini yapacağız. Yaşam birimlerin dışında surlarla ilgili çalışmalarımız da var. Bu yıl sur dibinde bir mekan açığa çıkardık ve ilginç bir şekilde de tuvalet olduğunu gördük. Surun hemen üzerine inşa edilmiş bir orta çağ tuvaleti" dedi.

Bakanlığın uyguladığı 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında daha iyi ödeneklere sahip olduklarını ve bu yıl 15 işçi ile çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Yıldırım, etap etap gitmek kaydıyla 4-5 yıl içerisinde iç kaledeki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

"İlk sur duvarlarının sağlam evresini biz 12. Yüzyılın başına tarihlendiriyoruz"

Korikos antik kentinin Helenistik dönemden itibaren varlığını bildiklerinin altını çizen Yıldırım," Sonrasında Roma ve Bizans döneminde varlığını sürdürmüş. 7. Yüzyılda Arap istilalarının başlamasıyla beraber bir savunma yapısı yoğunluğu görülür Anadolu'da. 8. Yüzyıl içerisinde de buraya bir kale inşa söz konusu olduğunu antik dönem kaynakları bize aktarıyor. Devam eden süreçte kale biraz harap olmuş. Çünkü 12. Yüzyılın hemen başında imparatorun verdiği bir emir ile Korikos'ta ki kalenin onarılması emrediliyor. Buradaki ilk sur duvarlarının sağlam evresini biz 12. Yüzyılın başına tarihlendiriyoruz" diye konuştu.

"Kentin kuruluşu 2 bin 200 yıl öncesine ait"

Kızkalesi denilince akla ilk adadaki kalenin geldiğine değinen Yıldırım," Biz buradaki kale için Korikos kalesi ismini kullanıyoruz. Bu adadaki kalenin karadaki karşılığı. Bir biriyle bağlantılı ve aynı dönemde inşa edilmiş zaten. Kentin kuruluşu ise yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir geçmişe sahip ama kalenin bugünkü durumu 700, ilk yapım evresi bin yıllık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kızkalesi'nde 700 Yıllık Tuvalet ve Yaşam Alanları Keşfedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Kızkalesi Erdemli Mersin Turizm

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi
Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.