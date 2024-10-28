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Kızılay Haftası Etkinlikleri Başlıyor

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Türk Kızılay, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'nda 'Nesiller Değişir Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Okullarda Kızılay Kolları ile yardımseverlik eğitimi verilecek.

Kızılay Haftası başlıyor

ANKARA - Türk Kızılay, her yıl Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 29 Ekim'le başlayan 4 Kasım'a kadar süren Kızılay Haftası'nda tüm faaliyetleri yeni nesillere anlatıyor. Okullardaki Kızılay Kollarını tekrar hayata geçiren Kızılay, bu yılın ana temasını 'Nesiller Değişir Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' olarak belirledi.

Her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası için planlanan etkinlikler "Nesiller Değişir Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" teması ile düzenlenecek. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yardımseverlikle özdeşleşen Kızılay Kolu Kulüpleri'nin çocukların hafızalarında büyümesi için de tüm yurtta yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen ve çocuklara yardımseverliği sevdirecek olan Kızılay Kolu Kulüpleri, dayanışma ruhunun varlığını sürdürmek için önem taşıyor. Kızılay Kolu Kulüpleri ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki her öğrenci bireysellikten uzaklaşarak yardımseverliği öğrenecek. Düzenlenen eğitimler ve çalıştaylarla okullarda 'Kızılay Kolları Kulüpleri' yapılanmasını 81 şehirde rehber öğretmenlere taşıyan projenin hedefi ise Kızılay Kolu Kulüpleri'nin tüm okullarda aktif olması.

Kızılay haftası etkinliklerle kutlanacak

Yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay, her yıl 29 Ekim- 4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü için gerçekleştirilecek geçit töreninde yerini alacak Kızılay, Genç Kızılay gönüllüleriyle Anıtkabir'de düzenlenecek törende Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Kızılay şubeleri, okullara ziyaretlerde bulunarak ve meydanlarda stantlar kurarak Kızılay'ın çalışmalarını anlatacak. Dayanışmanın temel taşı yardımseverliği, eğlenceli ve eğitici bir yaklaşımla aktarmayı amaçlayan Ankara'daki Kızılay Haftası Sokağı, on binlerce minik öğrenciyi Kızılay ile buluşturacak. Kızılay'ın iyilik hikayeleri ile tarihine yönelik sergisi Ankara'daki Türk Kızılay Renda Köşkü Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Müze, ören yerleri, boğaz köprüleri gibi Türkiye'nin simgesi haline gelen yapılar kırmızı renge bürünecek. Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak için çalışan Kızılay'ın kan verme noktalarında ise kan bağışı yapmanın hayati önemi anlatılarak farkındalık oluşturulacak.

Kızılay Haftası Etkinlikleri Başlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Kültür Sanat

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