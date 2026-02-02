Erzincanlı çiftçi, karlı araziye keklikler için yem taşıyor

Erzincan'da çiftçilik yapan Ufuk Camekan, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan keklikler ve diğer yabani kuşlar için her gün karlı araziye yem bırakıyor.

Merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan Camekan, hazırladığı yemleri el arabasına yükleyerek daha önceden belirlediği ve kekliklerin geçiş güzergahı olan karla kaplı noktalara ulaştırıyor.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen bölgeye her gün düzenli olarak giden Camekan, yemleri karın üzerine serperek kuşların beslenmesini sağlıyor.

Çiftçi Ufuk Camekan, AA muhabirine, kış aylarında doğadaki canlıları yalnız bırakmadığını söyledi.

Kar nedeniyle el arabasıyla ulaşılamayan alanlara yemleri çuval ve kovalarla taşıdığını belirten Camekan, bu işi severek ve düzenli şekilde yaptığını anlattı.

"Soğuk hava şartlarında doğadaki hayvanlara yardımcı olalım"

Doğada keklikler, yabani kuşlar, serçeler ve güvercinler "aç kalmasın" diye böyle bir görev edindiğini dile getiren Camekan, şunları kaydetti:

"Bölgede yaklaşık 150-200 keklikten oluşan bir grup vardı. Buraya yem serptikten sonra alıştılar. Ben de artık her gün düzenli olarak yem serpiyorum onlar da geliyorlar. Yemleri önce el arabasına koyuyorum, kardan dolayı el arabasıyla bazı yerlere götüremiyorum. Yemleri bazen çuvallara doldurup sırtımda bazen de kovalara doldurup taşıyorum.

Hava sıcaklıkları özellikle gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düştü. Bu soğuklarda herkese çağrım lütfen doğadaki hayvanları unutmayalım. Doğa bu hayvanlarla güzel. Soğuk hava şartlarında doğadaki hayvanlara yardımcı olalım."