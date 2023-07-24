Kırşehirliler Vakfı Şube Başkanlığına Yasin Yavuz getirildi.

Kırşehirliler Vakfında görev almanın kendisini mutlu kıldığını aktaran Yavuz, "Şehirde kendimize ait haber portalımız üzerinden gerekli izinleri de alarak ülkemizi sarsan depremde hem bölgedeki çalışmalarda hem de Kırşehir'de misafir olan depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek olma gayretinde olduk. Kırşehirliler Vakfı Şube Başkanlığı göreviyle de yardım faaliyetleri kadar sosyal ve kültürel alanda da destekleme ve şehrin değerlerini ön plana çıkarma gayretlerimiz olacak. Yeni adımlar atarak değişim ataklarını sürdüreceğiz" dedi. Yavuz, 6 Şubat tarihinde Türkiye'de 10 farklı ili etkileyen depremde şehirde yerel organizasyonlarda gösterdiği yardım toplama faaliyetleriyle ön plana çıkmasıyla biliyordu.

Vakfın Kırşehir Şube Başkanlığı görevini Adnan Göçmen yürütüyordu. - KIRŞEHİR