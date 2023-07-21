Kırşehir'in çirleme yemeği ve cemele biberi Uluslararası Nuh'un Ambarı'na girdi

Kırşehir'in coğrafi işaretli yöresel 'çirleme' yemeği ile cemele biberi, Uluslararası Nuh'un Ambarı listesine girdi. Slowfood Vakfı tarafından hazırlanan Uluslararası Nuh'un Ambarı listesi, yerel ürünlerin tanıtımına ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kırşehir'den çirleme yemeği ve cemele biberi de bu listede yer almaktadır.

Kırşehir'in coğrafi işaretli yöresel "çirleme" yemeği ile cemele biberi, Uluslararası Nuh'un Ambarı listesine girdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamada, Slowfood Vakfı tarafından hazırlanan Uluslararası Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinin, üretimi az olan yerel ürünlerinin tanıtımına ve korunmasına katkı sağlamak adına oluşturulduğu belirtildi.

Uluslararası lezzet kataloğu niteliğindeki Ark of Taste listesine Kırşehir'den cemele biberi ve çirleme yemeğinin girdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Az miktarda üretilen, geleneksel üretim yöntemleri ve kadim bilgiler ışığında üretimi devam eden gıdaların uluslararası bir katalog içinde bir araya getirilmesi ve dünyayla paylaşılmasını sağlayan bir liste olması açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden şefler için en büyük öncelik, tariflerini Ark of Taste ürünleri ile hazırlamak. Dolayısı ile Ark of Taste'e kayıtlı ürün sayısının yüksek olması, şefler için farklı tarifler oluşturma imkanını artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Çirleme, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından 2021'de kentin yöresel yemeği olarak tescil belgesi almıştı.