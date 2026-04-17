Kırşehir'de gençler 88 saatlik eğitimin ardından müzede rehberlik yapıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de üniversite öğrencileri, Kültür ve Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Külliyesi bünyesindeki Ahilik Müzesi'nde ziyaretçilere rehberlik hizmeti sunuyor.

Valilik koordinesinde yürütülen proje ile öğrenciler, 88 saatlik kültürel çalışmanın ardından şehrin tarihi ve kültürel değerlerine hakim hale geliyor. Proje çerçevesinde gençler, Ahilik kültürünü tanıtarak müze ziyaretçilerine rehberlik hizmeti sunuyor. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, proje ile gençlerin gönüllü turizm elçileri olarak sahada yer almaya başladığını belirterek, "Ahilik Müzesi başta olmak üzere Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Gök Bilim Medresesi, Hamidiye Camii ve Neşet Ertaş Gönül Sultanları Evi'nde öğrencilerimizin aktif rol almasının başlangıcını yapıyoruz" dedi. Projede yer alan üniversite öğrencilerinden Miray Aydilek ise aldığı eğitim istikametinde müze ziyaretçilerine Ahilik kültürünü anlattığını ifade etti. Aydilek, "Ankara'dan geliyorum. 88 saatlik eğitim kapsamında Ahilik kültürünü öğrenerek müzeye gelen konuklara hem müzeyi hem de Kırşehir'i tanıtıyorum. Projede Ağrı, Kars, Van, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa gibi farklı şehirlerden gelen öğrenciler de yer alıyor" diye konuştu.

Proje ile gençlerin hem kültürel mirası yerinde öğrenmesi hem de turizm bilincinin artırılması hedefleniyor.

