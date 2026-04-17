Kırşehir'de gençler 88 saatlik eğitimin ardından müzede rehberlik yapıyor

Kırşehir'de gençler 88 saatlik eğitimin ardından müzede rehberlik yapıyor
Kırşehir'de üniversite öğrencileri, Kültür ve Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Müzesi'nde rehberlik yaparak şehrin tarihi değerlerini tanıtıyor. 88 saatlik eğitim alan öğrenciler, kültürel mirası yerinde öğrenerek gönüllü turizm elçileri oluyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de üniversite öğrencileri, Kültür ve Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Külliyesi bünyesindeki Ahilik Müzesi'nde ziyaretçilere rehberlik hizmeti sunuyor.

Valilik koordinesinde yürütülen proje ile öğrenciler, 88 saatlik kültürel çalışmanın ardından şehrin tarihi ve kültürel değerlerine hakim hale geliyor. Proje çerçevesinde gençler, Ahilik kültürünü tanıtarak müze ziyaretçilerine rehberlik hizmeti sunuyor. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, proje ile gençlerin gönüllü turizm elçileri olarak sahada yer almaya başladığını belirterek, "Ahilik Müzesi başta olmak üzere Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Gök Bilim Medresesi, Hamidiye Camii ve Neşet Ertaş Gönül Sultanları Evi'nde öğrencilerimizin aktif rol almasının başlangıcını yapıyoruz" dedi. Projede yer alan üniversite öğrencilerinden Miray Aydilek ise aldığı eğitim istikametinde müze ziyaretçilerine Ahilik kültürünü anlattığını ifade etti. Aydilek, "Ankara'dan geliyorum. 88 saatlik eğitim kapsamında Ahilik kültürünü öğrenerek müzeye gelen konuklara hem müzeyi hem de Kırşehir'i tanıtıyorum. Projede Ağrı, Kars, Van, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa gibi farklı şehirlerden gelen öğrenciler de yer alıyor" diye konuştu.

Proje ile gençlerin hem kültürel mirası yerinde öğrenmesi hem de turizm bilincinin artırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı

Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı