Haberler

Kırşehir'de gönüllü üniversite öğrencileri, kenti yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in tarihi mekanlarında görev alan, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 12 gönüllü, yerli ve yabancı turistlere kenti tanıtıyor.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan "Gönüllü Turizm Elçileri" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine, kültürel tanıtım, yerel rehberlik, gastronomi, kentin tarihi ve kültürü, sanat, yöresel lezzetler alanlarında uygulamalı eğitimler verildi.

Proje kapsamında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) farklı bölümlerde okuyan 12 gönüllü öğrencinin, ziyaretçilere doğru, etkili ve nitelikli tanıtım sunması amaçlanıyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Külliyesi'ndeki tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta gençler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Valilik koordinasyonunda, KAEÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR'un katkılarıyla projenin hazırlandığını vurgulayan Demiryürek, gönüllü turizm elçileriyle kentin daha etkin tanıtılmasına katkı sunulacağını belirtti.

Demiryürek, "Gençlerimiz, Kırşehir'imizin değerleri olan Ahi Evran Külliyesi'nde, Cacabey Gökbilim Medresesi'nde, Neşet Ertaş Gönül Sultanlar Evi'nde gönüllü turizm elçileri olarak faaliyete geçti. Gönüllü gençlerimiz deyim yerindeyse 'turizm elçisi' olarak faaliyet gösterecekler, gönüllü rehberlik yapacaklar." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Nurgül Bora da Ahilik Müzesi başta olmak üzere turistlere müzeyi ve ahiliği anlatacaklarını söyledi.

Süleyman Arif Sezgin ise "Yoğunluk olarak Kırşehir Ahilik Müzesi'nde yer alıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere Ahilik Teşkilatı'ndan kapsamlı şekilde bahsediyoruz." diye konuştu.

Niray Aydilek de gönül turizm elçisi olarak programlara katıldıklarını ve Kırşehir'i daha iyi tanıtmak için çabaladıklarını dile getirdi.

Defne Törün ise projeye katıldığı için mutlu olduğunu, Ahilik kültürünün nasıl şekillendiğini bugünlere nasıl geldiğini öğrenerek, herkese anlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

