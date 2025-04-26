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Rüşvet anı kamerada

Kırşehir'de '40 Soruda Ahilik' Kitabı Yayınlandı

Kırşehir'de '40 Soruda Ahilik' Kitabı Yayınlandı
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Emekli Öğretim Görevlisi Mahmut Seyfeli, Kırşehir'in kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla '40 Soruda Ahilik' adlı kitabı hazırladı. Kitap, ahiliği basit bir dille anlatmayı ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

40 soruda Ahilik Kitabı hazırlandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Emekli Öğretim Görevlisi Mahmut Seyfeli; uzun okumalardan sıkılanlar için '40 Soruda Ahilik' kitabı hazırladı.

Şehirde yaşayan Emekli Öğretim Görevlisi Mahmut Seyfeli; ahiliği herkesin anlayabileceği sade bir dille anlatan 'Kırşehir'de Ahilik: 40 Soruda Ahilik' adlı bir kitap hazırladı. Kırşehir'in kültürüne, sanatına ve edebiyatına katkı sunmayı hedeflediğini belirten Seyfeli; "Kırşehir'le ilgili, ahilikle ilgili, Kırşehir sanatına, kültürüne ve edebiyatına katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulunmaktayım. En son çalışmam, Kırşehir'de ahilik adlı bir kitapçık. Bizim insanımız uzun uzun okumayı sevmediğinden dolayı, biz bunu daha kısa, daha sade, herkesin anlayabileceği bir dille, günlük konuşma diliyle yazmaya çalıştık. Umarım Kırşehir halkına ve ahilik konusunda merak eden herkese yararlı olur" dedi. Kitabın dilinde özellikle sadelik ve anlaşılırlık hedeflendiğini vurgulayan Seyfeli; "Bu kitabımızı günlük dilli, çok sade bir şekilde yazmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar yabancı kelimeleri çalışmamızda yer vermemeye çalıştık. İlkokuldan üniversiteye kadar herkesin anlayabileceği sade bir dil kullandık. Umarım herkes için yararlı olur" ifadelerini kullandı.

Seyfeli'nin hazırladığı bu çalışma; Kırşehir'de ahiliği merak eden ve bu konuda temel bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. Seyfeli; şehrin kültürüne katkı sunmak adına çalışmalarını Kent Konseyi çatısı altında sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Kültür Sanat
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