Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Kursiyerlerine Gezi Düzenlendi

Kırşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerine Kırşehir Müzesi, Neşet Ertaş Müzesi ve Kaman Japon Bahçesi'ni kapsayan bir gezi düzenledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için yapılan gezilerin ilimizin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Kırşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerine Kırşehir Müzesi, Neşet Ertaş Müzesi ve Kaman Japon Bahçesi'ni kapsayan bir gezi düzenledi.

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerine sırasıyla Kırşehir Müzesi, Neşet Ertaş Müzesi ve Kaman Japon Bahçesi, gezdirilerek tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Öğrencilerimizin özellikle tatilde hak ettikleri bir şekilde dinlenmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizin yaz tatillerini iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri için Kırşehir Belediyesi bünyesinde açılan Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Aile Yaşam Merkezi'ndeki yaz kurslarımıza katılmalarımız verimli bir şekilde devam ederken yaptığımız gezilerle de öğrencilerimizin ilimizin tanımalarına katkıda bulunuyoruz" dedi.