Kırklareli Kızılcıkdere Köyü'nde Bağ Bozumu Şenlikleri Düzenlendi

Kırklareli'ne bağlı Kızılcıkdere köyünde bu yıl 3.'sü düzenlenen bağ bozumu şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Köy meydanında kortej eşliğinde başlayan etkinliğe Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, köy muhtarı Mustafa Birkan Teke ve çok sayıda misafir katıldı.

Kırklareli'ne bağlı Kızılcıkdere köyünde bu yıl 3.'sü düzenlenen bağ bozumu şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli'ne bağlı Kızılcıkdere köyünde 3. bağ bozumu etkinlikleri başladı. Köy meydanında kortej eşliğinde başlayan etkinliğe Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, köy muhtarı Mustafa Birkan Teke ve çok sayıda misafir katıldı.

Topluluk kortej eşliğinde etkinlik alanına yürüdü. Daha sonra topluluk alanda bulunan stantlarda bulamaç, lokma ve üzüm ikram edildi.

Etkinlik konuşmalarla devam etti. Etkinlikte konuşan Vali Ekici üzüm kenti Kırklareli'nde 4 bin 700 dekar alanda üzüm yetiştirildiğini ifade ederek "Bu geleneklerimizle gerçekten gıptayla bakılan bir şehiriz. Kızılcıkdere Bağ Bozumu Şenliği'mizi de tüm dünyaya tanıtacağız. Gelecek yıl inşallah Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu şenliğe destek verecek ve daha heyecanlı, daha katılımlı bir şenliği kutlayacağız" dedi.

Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise şenlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra köy muhtarı Mustafa Birkan Teke bir konuşma yaptı. Tekke etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından köylüler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. - KIRKLARELİ