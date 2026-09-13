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Kırıkhan’da "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konferansı düzenlendi

Kırıkhan’da 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konferansı düzenlendi
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2026 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2026 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi.

Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Müftüsü Mehmet Altunal, din görevlileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İl Müftüsü Necati Şafak tarafından konferans verildi. Şafak, Hz. Peygamber'in örnek hayatı ve güzel ahlakının Müslümanların yaşamındaki önemine değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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