Kiraz Festivalinde Lezzet Yarışı: Kirazdan Kebap 1. Oldu

Kiraz festivalinde lezzet yarışı: Kirazdan Kebap 1'nci oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında "Kirazlı Tatlı ve Yemek Yarışması" yoğun ilgi gördü.

Sahil dolgu alanında organize edilen etkinlikte, 60 kadın yarışmacı kiraz temalı yemek, tatlı ve hamur işleriyle jüri karşısına çıktı. Yarışmacılar; lezzet, sunum, kullanılan malzemeler ve yöresel mutfağa uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirildi. Üç ayrı kategoride yapılan yarışmada dereceye giren isimler belli oldu.

Kirazlı yemek kategorisinde Pelin Gök, hamur işi kategorisinde Emine Toprakal, tatlı kategorisinde ise Şevval Ural birinci oldu. Yarışmaya "Kirazdan Kebap" isimli yemeğiyle katılan Pelin Gök, jüri üyelerinden tam not aldı.

Kazanan yarışmacılara para ödülü verilirken, yarışma boyunca sahnede renkli anlar yaşandı. Festivalin mutfak ayağını oluşturan bu etkinlik, izleyicilerden de büyük beğeni topladı.